Нигматуллин считает, что «Спартаку» непростительно ошибаться в обороне

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о матче красно-белых с «Краснодаром» (2:3) в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У «Спартака» были и хорошие моменты, и где-то плохие. Непозволительная роскошь ошибаться в обороне с таким серьезным соперником, как «Краснодар». «Быки» заслуженно победили.

«Спартаку» еще надо много работать, чтобы улучшить игру. С другой стороны, у одного Мелешина было миллион моментов. Будь бы он хладнокровнее, «Спартак» мог бы вчера и победить", — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

«Спартак» проиграл «Динамо» (0:3) и «Краснодару» (2:3) в двух заключительных турах группового турнира. Несмотря на это, красно-белые с первого места вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Они гарантировали себе первую строчку в группе D после 4 побед в 4 стартовых турах.