«Ничего запрещенного». «Зенит» показал все, что не попало в телеэфир матча со «Спартаком»

Официальный Youtube-канал «Зенита» опубликовал видео «За кадром» с матча полуфинала Кубка России против «Спартака» (2:1). Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге.

Счет в матче на 24-й минуте открыл форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба, реализовав 11-метровый. Нападающий красно-белых Александр Соболев восстановил баланс, отличившись на первой компенсированной минуте первого тайма, но спустя две минуты хавбек «Зенита» Далер Кузяев вывел вперед хозяев.

В финале Кубка «Зенит» сыграет с «Химками» в Екатеринбурге 25 июля.