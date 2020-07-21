«Ничего запрещенного». «Зенит» показал все, что не попало в телеэфир матча со «Спартаком»
18:51
Официальный Youtube-канал «Зенита» опубликовал видео «За кадром» с матча полуфинала Кубка России против «Спартака» (2:1). Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге.
Счет в матче на 24-й минуте открыл форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба, реализовав 11-метровый. Нападающий красно-белых Александр Соболев восстановил баланс, отличившись на первой компенсированной минуте первого тайма, но спустя две минуты хавбек «Зенита» Далер Кузяев вывел вперед хозяев.
В финале Кубка «Зенит» сыграет с «Химками» в Екатеринбурге 25 июля.
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