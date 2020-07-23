Стала известна дата проведения матча за Суперкубок

Основным вариантом даты проведения матча за Олимп-Суперкубок России 2020 является 7 августа, сообшает пресс-служба РПЛ. Ожидается, что встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

В матче за Суперкубок «Зенит» должен встретиться с обладателем Кубка России. В финале турнира сине-бело-голубые сыграют с «Химками». Если питерцы выиграют Кубок, то по регламенту турнира их соперником станет «Локомотив», занявший второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2019/20.

Действующим обладателем Суперкубка является «Локомотив».