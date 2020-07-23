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Стала известна дата проведения матча за Суперкубок

18:02
Суперкубок России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Суперкубок России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Основным вариантом даты проведения матча за Олимп-Суперкубок России 2020 является 7 августа, сообшает пресс-служба РПЛ. Ожидается, что встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

В матче за Суперкубок «Зенит» должен встретиться с обладателем Кубка России. В финале турнира сине-бело-голубые сыграют с «Химками». Если питерцы выиграют Кубок, то по регламенту турнира их соперником станет «Локомотив», занявший второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2019/20.

Действующим обладателем Суперкубка является «Локомотив».

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25180.html

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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