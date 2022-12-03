Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:36

Быстров — о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»: «Драться нужно на ринге. Тут все-таки футбол»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о массовой драке, которая произошла между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче группового турнира Пути РПЛ Кубка России (0:0, пенальти — 4:2).

"Драться нужно на ринге. Если хотите подраться — вызовите кого-то на бой и сделайте из этого шоу. Сейчас так модно. Но тут все-таки футбол. В присутствии ВАР это вообще недопустимо. Если раньше подобные провокации проходили, то сейчас они не пройдут — могут посмотреть, вернуть эпизод и удалить. Честно, бред", — приводит Sport24 слова Быстрова.

1 декабря Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать по три игрока «Зенита» и «Спартака» на 6 матчей Кубка за участие в драке.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-03-yesli-khotite-podratsya-sdelayte-iz-etogo-shou-bystrov-o-drake-v-matche-zenit-spartak

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Владимир Быстров
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Алжан Жармухамедов, истории великого чемпиона: пистолет на таможне, три секунды в Мюнхене
Валиева без Трусовой может снова стать чемпионкой России. Как это будет?
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Разведчик рассказал о сдаче в плен заваренных в танках украинских военных
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Что ждет IT-специалистов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда Пути РПЛ стала победителем Матча звезд Кубка России

Нагорный о Матче звезд Кубка России: «Круто, когда большой спорт сближает фанатов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости