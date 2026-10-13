«Мужчина, мой мальчик!» Дзюба восхитился тремя отраженными пенальти Тереховского в матче с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба эмоционально отреагировал на выступление вратаря тольяттинской команды Игната Тереховского в матче FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:1, пенальти 3:1). 20-летний голкипер отразил три удара с 11-метровой отметки.

«Тереховский — машина просто. Он четыре должен был отбивать, а отбил в итоге три. Просто разорвал «Локо». Мужчина, мой мальчик! Горжусь! Горжусь, дорогой мой. Лучший просто сейчас у нас вратарь молодой» — заявил Дзюба в видеообращении, посвященном игре 20-летнего голкипера.

После матча голкипер посвятил свое выступление Дзюбе. В интервью «СЭ» Тереховский рассказал, что бывший партнер по команде ранее критиковал его игру против «Локомотива» и требовал чаще выручать команду. Вратарь пообещал исправиться при следующей возможности.

Тереховский также признался, что при подготовке к серии пенальти использовал шпаргалку с информацией о соперниках. По словам футболиста, ему удалось угадать направление четырех ударов, три из которых он отразил.

Дзюба и Тереховский вместе выступали за «Акрон» в сезоне-2025/26. Ранее молодой голкипер неоднократно отмечал влияние опытного нападающего на команду и подчеркивал его роль в поддержке партнеров.

После победы над «Локомотивом» тольяттинцы набрали семь очков и занимают второе место в группе D Кубка России.