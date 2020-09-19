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«Можно понять Слуцкого в этом вопросе». Колосков поддержал тренера «Рубина», раскритиковавшего новый формат Кубка

02:47
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал тренера «Рубина» Леонида Слуцкого?, который раскритиковал новый формат проведения Бетсити-Кубка России. Игры на вылет (на всех стадиях) были заменены созданием 10 групп.

— Можно понять Слуцкого в этом вопросе, — цитируют «Известия» Колоскова. — Возможно, было бы справедливее, чтобы клубы-участники еврокубков в 1/8 финала играли на выезде или была бы жеребьевка. Но это лишь первый розыгрыш, в нем могут быть недоработки. Постепенно РФС придет к оптимальному формату.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1062523/maksim-nikanorov-timur-ganeev/regionalnoe-uravnenie-pliusy-i-minusy-novogo-formata-kubka-rossii

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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