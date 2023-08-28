Мешков назначен главным арбитром на матч «Спартак» — «Динамо» в FONBET Кубке России
РФС опубликовал судейские назначения на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» рассудит Виталий Мешков.
29 августа (вторник)
«Рубин» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Олег Соколов.
«Факел» — «Оренбург»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Артур Фёдоров, ассистенты судьи — Хамид Талаев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гончар.
«Спартак» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Юрий Баскаков.
30 августа (среда)
«Сочи» — ЦСКА: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Николай Богач; инспектор — Алексей Тюмин.
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис.
«Балтика» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Эдуард Малый.