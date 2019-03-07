Мелкадзе – обладатель антирекорда "Спартака"

Георгий Мелкадзе провел 10-й в карьере матч за основной состав "Спартака" и установил новый антирекорд московского клуба. Дело в том, что во всех этих встречах красно-белые не сумели добиться победы, потерпев шесть поражений при четырех ничьих. 21-летний форвард превзошел результат Александра Кодылева, в девяти первых матчей которого "Спартак" не мог добиться успеха. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Георгия Мелкадзе в основном составе "Спартака"