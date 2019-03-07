Мелкадзе – обладатель антирекорда "Спартака"

Георгий Мелкадзе провел 10-й в карьере матч за основной состав "Спартака" и установил новый антирекорд московского клуба. Дело в том, что во всех этих встречах красно-белые не сумели добиться победы, потерпев шесть поражений при четырех ничьих. 21-летний форвард превзошел результат Александра Кодылева, в девяти первых матчей которого "Спартак" не мог добиться успеха. (Кирилл Бурдаков)
Матчи Георгия Мелкадзе в основном составе "Спартака"
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Минуты
|
17.05.2015
|
ЧР
|
ЦСКА (д) – 0:4
|
31 (в)
|
30.05.2015
|
ЧР
|
Амкар (д) – 3:3
|
33 (в)
|
02.04.2016
|
ЧР
|
Ростов (г) – 0:2
|
18 (в)
|
10.04.2016
|
ЧР
|
Кубань (д) – 2:2
|
11 (в)
|
16.04.2016
|
ЧР
|
Зенит (г) – 2:5
|
10 (в)
|
21.05.2016
|
ЧР
|
Уфа (г) – 1:3
|
45 (в)
|
28.07.2016
|
ЛЕ
|
АЕК Л (г) – 1:1
|
18 (в)
|
21.09.2016
|
КР
|
СКА-Хабаровск (г) – 0:1
|
67 (з)
|
03.03.2019
|
ЧР
|
Краснодар (д) – 1:1
|
26 (в)
|
07.03.2019
|
КР
|
Урал (г) – 0:1
|
90