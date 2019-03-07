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Мелкадзе – обладатель антирекорда "Спартака"

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Георгий Мелкадзе провел 10-й в карьере матч за основной состав "Спартака" и установил новый антирекорд московского клуба. Дело в том, что во всех этих встречах красно-белые не сумели добиться победы, потерпев шесть поражений при четырех ничьих. 21-летний форвард превзошел результат Александра Кодылева, в девяти первых матчей которого "Спартак" не мог добиться успеха. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Георгия Мелкадзе в основном составе "Спартака"

Дата

Турнир

Соперник

Минуты

17.05.2015

ЧР

ЦСКА (д) – 0:4

31 (в)

30.05.2015

ЧР

Амкар (д) – 3:3

33 (в)

02.04.2016

ЧР

Ростов (г) – 0:2

18 (в)

10.04.2016

ЧР

Кубань (д) – 2:2

11 (в)

16.04.2016

ЧР

Зенит (г) – 2:5

10 (в)

21.05.2016

ЧР

Уфа (г) – 1:3

45 (в)

28.07.2016

ЛЕ

АЕК Л (г) – 1:1

18 (в)

21.09.2016

КР

СКА-Хабаровск (г) – 0:1

67 (з)

03.03.2019

ЧР

Краснодар (д) – 1:1

26 (в)

07.03.2019

КР

Урал (г) – 0:1

90​
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