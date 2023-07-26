Медина не полетит со «Спартаком» в Краснодар на матч FONBET Кубка России
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что новичок красно-белых Хесус Медина пропустит матч первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром».
«Хесус Медина продолжает восстанавливаться, в Краснодар с командой он не полетит», — приводит слова Зеленова Sport24.
Медина также пропустил матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2) из-за микроповреждения.
«Краснодар» и «Спартак» сыграют завтра, 27 июля. Начало игры — в 20.00 (мск).
Источник: Sport24
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