Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:10

Медина не полетит со «Спартаком» в Краснодар на матч FONBET Кубка России

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что новичок красно-белых Хесус Медина пропустит матч первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром».

«Хесус Медина продолжает восстанавливаться, в Краснодар с командой он не полетит», — приводит слова Зеленова Sport24.

Медина также пропустил матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2) из-за микроповреждения.

«Краснодар» и «Спартак» сыграют завтра, 27 июля. Начало игры — в 20.00 (мск).

Источник: Sport24
Хесус Медина
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Зенит» продажей Малкома установит рекорд РПЛ
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Пожар на площади 900 кв. м вспыхнул на складе винзавода в Краснодарском крае
На Украине сообщили о повреждении промышленных объектов в Харьковской области
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
ЦСКА, «Ростов», «Факел» и «Крылья Советов» в Кубке. Онлайн-трансляция дня
Дзюба. Антигерой нашего времени
Воробьев: «Ничего не помешает «Оренбургу» выиграть у ЦСКА»
Андрей Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом»
В «Зените» ответили на вопрос о будущем Сутормина
«Локо» набирает, «Зенит» хорош даже без топ-легионеров. А что с «Динамо»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воробьев: «Ничего не помешает «Оренбургу» выиграть у ЦСКА»
Новости
RSS RSS
Все новости