МЧС предупредила управляющую компанию стадиона «КАМАЗ»

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан вынесло предупреждение управляющей компании стадиона «КАМАЗ», сообщает РИА Новости.

МЧС признало факт закрытия входных ворот гостевого сектора на замок во время матча 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и московским «Спартаком» (1:2).

— При изучении размещенной в сети Интернет видеозаписи факт закрытия входных ворот гостевого сектора на замок при проведении футбольного матча подтверждается, — говорится в сообщении представителей МЧС.