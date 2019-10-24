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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

МЧС предупредила управляющую компанию стадиона «КАМАЗ»

20:10
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Главное управление МЧС России по Республике Татарстан вынесло предупреждение управляющей компании стадиона «КАМАЗ», сообщает РИА Новости.

МЧС признало факт закрытия входных ворот гостевого сектора на замок во время матча 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и московским «Спартаком» (1:2).

— При изучении размещенной в сети Интернет видеозаписи факт закрытия входных ворот гостевого сектора на замок при проведении футбольного матча подтверждается, — говорится в сообщении представителей МЧС.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191024/1560186554.html

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