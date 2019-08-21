«Луч» обыграл «Читу» и стал первым участником 1/16 финала Кубка России
«Луч» победил «Читу» в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. Владивосткокцы стали первыми участниками 1/16 финала турнира. На следующей стадии в борьбу вступят клубы российской премьер-лиги.
Олимп — Кубок России
1/32 финала
«Чита» — «Луч» (Владивосток) — 0:1 (0:1)
Гол: Белунов, 12.
«Чита»: Юнусов, Коротков (Анциферов, 64), Шабанов, Осипов, Шадринцев, Уан (Дьяченко, 72), Ращупкин, Марков, Каменев (Алтышев, 77), Павлов, Бугаенко.
«Луч» (Владивосток): Ребров, Степанец, Аравин, Насадюк, Постухов, Стеклов, Симанов (Гордиенко, 46), Саламатов (Кротов, 62), Квеквескири, Белунов (А.Абазов, 78), Руденко (С.Алиев, 46).
Предупреждения: Каменев, 44. Кротов, 69. Марков, 86.
Удаление: Павлов, 82.
Судья: Петренко (Новосибирск).
21 августа. Чита. Стадион «Локомотив».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/32/