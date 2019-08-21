«Луч» обыграл «Читу» и стал первым участником 1/16 финала Кубка России

«Луч» победил «Читу» в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. Владивосткокцы стали первыми участниками 1/16 финала турнира. На следующей стадии в борьбу вступят клубы российской премьер-лиги.

Олимп — Кубок России

1/32 финала

«Чита» — «Луч» (Владивосток) — 0:1 (0:1)

Гол: Белунов, 12.

«Чита»: Юнусов, Коротков (Анциферов, 64), Шабанов, Осипов, Шадринцев, Уан (Дьяченко, 72), Ращупкин, Марков, Каменев (Алтышев, 77), Павлов, Бугаенко.

«Луч» (Владивосток): Ребров, Степанец, Аравин, Насадюк, Постухов, Стеклов, Симанов (Гордиенко, 46), Саламатов (Кротов, 62), Квеквескири, Белунов (А.Абазов, 78), Руденко (С.Алиев, 46).

Предупреждения: Каменев, 44. Кротов, 69. Марков, 86.

Удаление: Павлов, 82.

Судья: Петренко (Новосибирск).

21 августа. Чита. Стадион «Локомотив».