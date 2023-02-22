Гол Пруцева принес «Спартаку» победу над «Локомотивом» в матче FONBET Кубка России

«Спартак» обыграл «Локомотив» на «РЖД Арене» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев. На 78-й минуте защитник «Локомотива» Станислав Магкеев сравнял счет, но главный арбитр встречи Владислав Безбородов отменил взятие ворот после подсказки ВАР. Форвард железнодорожников Франсуа Камано находился в офсайде и, по мнению судей, влиял на эпизод.

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между командами пройдет 27 февраля на «Отрытие Банк Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.