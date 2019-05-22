"Локомотив" - рекордсмен Кубка России

"Локомотив" в финальном матче Кубка России обыграл "Урал" (1:0) и в рекордный восьмой раз стал победителем турнира.
Ближайший преследователь железнодорожников - ЦСКА имеет в своем активе семь трофеев. Шесть раз красно-зеленых к победе привел Юрий Семин, по разу – Анатолий Бышовец и Игорь Черевченко. (Денис Аль-Юсифи)
Обладатели Кубка России по футболу
|
Клуб
|
Победы
|
Сезоны
|
Локомотив
|
8
|
1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17, 2018/19
|
ЦСКА
|
7
|
2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13
|
Спартак
|
3
|
1993/94, 1997/98, 2002/03
|
Зенит
|
3
|
1998/99, 2009/10, 2015/16
|
Торпедо
|
1
|
1992/93
|
Динамо
|
1
|
1994/95
|
Терек
|
1
|
2003/04
|
Рубин
|
1
|
2011/12
|
Ростов
|
1
|
2013/14
|
Тосно
|
1
|
2016/17
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