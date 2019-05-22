20:31 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локомотив" - рекордсмен Кубка России

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"Локомотив" в финальном матче Кубка России обыграл "Урал" (1:0) и в рекордный восьмой раз стал победителем турнира.

Ближайший преследователь железнодорожников - ЦСКА имеет в своем активе семь трофеев. Шесть раз красно-зеленых к победе привел Юрий Семин, по разу – Анатолий Бышовец и Игорь Черевченко. (Денис Аль-Юсифи)

Обладатели Кубка России по футболу

Клуб

Победы

Сезоны

Локомотив

8

1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17, 2018/19

ЦСКА

7

2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13

Спартак

3

1993/94, 1997/98, 2002/03

Зенит

3

1998/99, 2009/10, 2015/16

Торпедо

1

1992/93

Динамо

1

1994/95

Терек

1

2003/04

Рубин

1

2011/12

Ростов

1

2013/14

Тосно

1

2016/17
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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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