"Локомотив" - рекордсмен Кубка России

"Локомотив" в финальном матче Кубка России обыграл "Урал" (1:0) и в рекордный восьмой раз стал победителем турнира.

Ближайший преследователь железнодорожников - ЦСКА имеет в своем активе семь трофеев. Шесть раз красно-зеленых к победе привел Юрий Семин, по разу – Анатолий Бышовец и Игорь Черевченко. (Денис Аль-Юсифи)

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