"Локомотив" покажет финал Кубка России на своем стадионе

"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала". Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре.

Большой экран будет установлен перед южной трибуной. Билеты на мероприятие являются бесплатными - для их получения нужно зарегистрироваться на сайте красно-зеленых.

Большой экран, вкусная еда, живой комментарий @NagutchevRoman, телемост из Самары, выставка Кубков России и многое другое, о чём расскажем позже – приходите на "РЖД Арену" болеть за #СамыйЛучшийКоллектив!

Бесплатная регистрация на https://t.co/hL8mbzik7X ✌️#ТворитьИС10РИЮ pic.twitter.com/IEBG9u3JJ6 – ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 20 мая 2019 г.

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