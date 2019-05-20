"Локомотив" покажет финал Кубка России на своем стадионе

"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала". Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре.
Большой экран будет установлен перед южной трибуной. Билеты на мероприятие являются бесплатными - для их получения нужно зарегистрироваться на сайте красно-зеленых.
Большой экран, вкусная еда, живой комментарий @NagutchevRoman, телемост из Самары, выставка Кубков России и многое другое, о чём расскажем позже – приходите на "РЖД Арену" болеть за #СамыйЛучшийКоллектив!– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 20 мая 2019 г.
Бесплатная регистрация на https://t.co/hL8mbzik7X ✌️#ТворитьИС10РИЮ pic.twitter.com/IEBG9u3JJ6
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