«Локомотив» — «Ахмат»: железнодорожники забили два гола за 2 минуты

«Локомотив» забил два гола в концовке первого тайма матча первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России против «Ахмата» — 2:1.

На 44-й минуте отличился Дмитрий Воробьев, сравняв счет.

На 45-й минуте преимущество железнодорожников увеличил Егор Погостнов, который с близкого расстояния отправил мяч в ворота грозненцев.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат».