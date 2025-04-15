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15 апреля, 18:50

«Локомотив» — «Ахмат»: железнодорожники забили два гола за 2 минуты

Алина Савинова
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«Локомотив» забил два гола в концовке первого тайма матча первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России против «Ахмата» — 2:1.

На 44-й минуте отличился Дмитрий Воробьев, сравняв счет.

На 45-й минуте преимущество железнодорожников увеличил Егор Погостнов, который с близкого расстояния отправил мяч в ворота грозненцев.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Ахмат

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