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15 апреля, 19:57

«Локомотив» победил «Ахмат» в полуфинале пути регионов Кубка России

Алина Савинова
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Алексей Батраков (в центре).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России — 2:1. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Первый гол в игре забил форвард грозненцев Родриго Руис Диас, который отличился на 8-й минуте. На 44-й минуте Дмитрий Воробьев сравнял счет, а еще через минуту его партнер по команде Егор Погостнов вывел железнодорожников вперед.

«Ахмат» завершил свое выступление в турнире. «Локомотив» во втором полуфинале сыграет с проигравшей командой по итогам двухматчевых противостояний 1/2 финала Пути РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (первая игра — 1:0 в пользу сине-бело-голубых).

Матчи второго этапа полуфинала пути регионов пройдут 29 апреля-1 мая.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Ахмат

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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