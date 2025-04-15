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15 апреля, 20:30

«Динамо» — ЦСКА: время начала матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Динамо» и ЦСКА встретятся в Кубке России 16 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» и ЦСКА встретятся в ответном полуфинальном матче пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 16 апреля. Начало игры на «ВТБ Арене» в Москве — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России в Петровском парке. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — ЦСКА также можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию игры «Динамо» — ЦСКА в прямом эфире покажут на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи из прямого эфира федерального канала доступны в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
ЦСКА

Динамовцы заняли второе место в группе А пути РПЛ и в 1/4 финала обыграли «Локомотив» (2:2 по сумме двух встреч, пенальти — 4:3). Армейцы в группе С финишировали первыми, в четвертьфинале выиграли у «Рубина» (3:0).

Первая встреча ЦСКА и «Динамо» в полуфинале состоялась 12 марта на «ВЭБ Арене», армейцы одержали победу со счетом 2:1.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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