Лицензия стадиона «КАМАЗа» восстановлена после инцидента с болельщиками «Спартака»

«КАМАЗ» на официальном сайте сообщил о восстановлении лицензии домашнего стадиона в Набережных Челнах.

Действие сертификата соответствия было отозвано «в связи с невыполнением требований комиссии РФС по сертификации стадионов о безопасности зрителей и участников матча».

Перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» стюарды заперли болельщиков гостей на ключ клетки. Челнинцы были оштрафованы на 100 тысяч рублей и следующую игру Кубка проведут на нейтральном стадионе.