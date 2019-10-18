Лицензия стадиона «КАМАЗа» восстановлена после инцидента с болельщиками «Спартака»
18:59
«КАМАЗ» на официальном сайте сообщил о восстановлении лицензии домашнего стадиона в Набережных Челнах.
Действие сертификата соответствия было отозвано «в связи с невыполнением требований комиссии РФС по сертификации стадионов о безопасности зрителей и участников матча».
Перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» стюарды заперли болельщиков гостей на ключ клетки. Челнинцы были оштрафованы на 100 тысяч рублей и следующую игру Кубка проведут на нейтральном стадионе.
Дополнительная информация
https://fckamaz.ru/news/club/deystvie-litsenzii-stadiona-kamaz-vosstanovleno/