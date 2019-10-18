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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Лицензия стадиона «КАМАЗа» восстановлена после инцидента с болельщиками «Спартака»

18:59

«КАМАЗ» на официальном сайте сообщил о восстановлении лицензии домашнего стадиона в Набережных Челнах.

26&nbsp;сентября. Набережные Челны. &laquo;КАМАЗ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Болельщики &laquo;Спартака&raquo;.«КАМАЗ» не убрал клетку — и получил бан. Тот случай, когда РФС действует в интересах болельщиков

Действие сертификата соответствия было отозвано «в связи с невыполнением требований комиссии РФС по сертификации стадионов о безопасности зрителей и участников матча».

Перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» стюарды заперли болельщиков гостей на ключ клетки. Челнинцы были оштрафованы на 100 тысяч рублей и следующую игру Кубка проведут на нейтральном стадионе.

Дополнительная информация

https://fckamaz.ru/news/club/deystvie-litsenzii-stadiona-kamaz-vosstanovleno/

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