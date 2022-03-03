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Сегодня, 21:32

Леонид Слуцкий рассказал о ситуации с легионерами в «Рубине»

Владислав Зимагулов
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу команды над «Ротором» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Настоящая кубковая игра, очень бескомпромиссная. Рад, что удалось переломить ход неудачно складывающегося матча, потому что пропустили быстрый гол. Но тотальнгого доминирования не было и соперник навязал нам борьбу. Игра была тяжелой и нельзя сказать, что мы выиграли на классе.

— Почему не сыграл Дрейер?

— У него микроповреждение в матче с «Зенитом» и мы дали ему паузу перед игрой с «Ахматом».

— Лисакович забил четыре гола в двух матчах. Оцените его?

— Мы уверены в футболистах, которых приобретаем. Кто-то сразу себя ярко проявляет, кто-то постепенно. Кучаев, Лисакович сыграли первые два матча на очень хорошем уровне.

— Как вы находите мотивацию в связи с обстановкой?

— Все максимально просто и мы говорим о том, что должны получать удовольствие от футбола и должны быть счастливы, что у нас есть эта счастливая возможность выходить на поле, тренироваться, играть и заниматься своим делом.

— Какая ситуация с легионерами?

— Легионеры на данный момент к нам с вопросами об отъезде не обращались.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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