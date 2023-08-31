Лазарев — о стычке с Клаудиньо: «Для меня нет авторитетов на поле»

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев прокомментировал стычку с полузащитником «Зенита» Клаудиньо в матче групповой стадии FONBET Кубка России.

«Для меня нет авторитетов на поле, на грязные слова я тоже могу отвечать. В целом, были обычные футбольные моменты. Просто перекинулись парой слов друг с другом, ничего такого. Я же просто показал ему на счет.

Для меня такие игры – это настоящий кайф. Люблю тройники, когда меньше тренировок и больше шансов проявить себя в играх. Удаётся быстро забыть прошлую игру и через пару дней реабилитироваться. Сегодня нам это удалось, для меня кайф, когда в сезоне столько игр», – цитирует Metaratings.ru Лазарева.

После трех матчей «Балтика» лидирует в группе С, набрав 9 очков. «Зенит» – на втором месте (6 очков). «Ахмат» с 3 очками занимает третье место. На последнем – «Крылья Советов» (0 очков).