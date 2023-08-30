Сантос высказался о поражении «Зенита» от «Балтики» в FONBET Кубке России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о поражении петербургского клуба от «Балтики» в FONBET Кубке России (0:1).

«Мы готовились показать хорошую игру, мы настраивались, мы приехали сюда за победой, как и на любой другой матч. К сожалению, нам не хватило агрессивности в действиях, было много ошибок в передачах, и мы не смогли навязать сопернику свою игру — за это и поплатились. Это совершенно не то, что мы хотели показать нашим болельщикам», — приводит слова Сантоса Telegram-канал «Зенита».

После трех матчей «Балтика» лидирует в группе С, набрав 9 очков. «Зенит» — на втором месте (6 очков). «Ахмат» с 3 очками занимает третье место. На последнем — «Крылья Советов» (0 очков).