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Кубок России: расписание матчей 1-го тура групп пути РПЛ

В групповом этапе пути РПЛ Кубка России примут участие 16 команд
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стартует групповой турнир пути РПЛ FONBET Кубка России. В этой части соревнования участвуют 16 команд премьер-лиги, разделенные на четыре группы.

Матчи 1-го тура пройдут с 29 по 31 июля. Время начала игр — московское.

Группа А

30 июля, 20.45. «Ахмат» — «Зенит»

31 июля, 19.30. «Рубин» — «Оренбург»

Группа В

29 июля, 18.30. «Динамо» Москва — «Сочи»

29 июля, 20.45. «Краснодар» — «Крылья Советов»

Группа С

30 июля, 18.30. «Динамо» Махачкала — «Пари НН»

30 июля, 20.45. «Ростов» — «Спартак»

Группа D

29 июля, 18.30. «Акрон» — «Балтика»

30 июля, 18.30. ЦСКА — «Локомотив»

В групповом турнире каждый клуб сыграет с каждым по два раза (дома и в гостях). Следить за матчами можно в наших онлайн-трансляциях, а изучать расписание и результаты с турнирными таблицами — также в футбольном матч-центре и разделе Кубка России нашего сайта.

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