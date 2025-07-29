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«Акрон» — «Балтика»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.25 мск

«Акрон» и «Балтика» встретятся в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Акрон» и «Балтика» встретятся в матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 29 июля. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
29 июля 2025, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:1
Балтика

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Балтика» можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;, &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;.«Динамо» — «Сочи» и «Акрон» — «Балтика». Онлайн-трансляция матчей Кубка

«Акрон» и «Балтика» выступают в группе D вместе с ЦСКА и «Локомотивом». Две лучшие команды квартета выйдут в плей-офф пути РПЛ, команда с третьего места попадет в путь регионов.

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