«Акрон» — «Балтика»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.25 мск

«Акрон» и «Балтика» встретятся в матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 29 июля. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

29 июля 2025, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Балтика» можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» и «Балтика» выступают в группе D вместе с ЦСКА и «Локомотивом». Две лучшие команды квартета выйдут в плей-офф пути РПЛ, команда с третьего места попадет в путь регионов.