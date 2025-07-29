«Акрон» — «Балтика»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.25 мск
«Акрон» и «Балтика» встретятся в матче группового этапа Кубка России
«Акрон» и «Балтика» встретятся в матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 29 июля. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Балтика» можно в матч-центре нашего сайта.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
«Акрон» и «Балтика» выступают в группе D вместе с ЦСКА и «Локомотивом». Две лучшие команды квартета выйдут в плей-офф пути РПЛ, команда с третьего места попадет в путь регионов.
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