«Краснодар» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграют в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026 во вторник, 29 июля. Игра состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Краснодар» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

29 июля 2025, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)

Ответный матч состоится 16 сентября 2025 года.

Кубок России пройдет с 29 июля 2025-го по 24 мая 2026-го.

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