Кубок России. «Коломна» уступила «Родине», «Волга» победила «КАМАЗ»

Завершились еще два матча 1/64 финала Кубка России.

Московская «Родина» на выезде обыграла «Коломну» (3:2). «Волга» (Ульяновск) дома победила «КАМАЗ» — 2:0.

Кубок России

1/64 финала

«Коломна» — «Родина» (Москва) — 2:3 (1:0)

Голы: Артемчук, 31 — с пенальти (1:0). Мальцев, 65 (1:1). Дубников, 74 (1:2). Мальцев, 83 (1:3). Юдинцев, 88 — в свои ворота (2:3).

Судья: Исаев (Великие Луки).

2 сентября. Коломна. Стадион «Труд».

«Волга» (Ульяновск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 2:0 (1:0)

Голы: Карпухин, 15 (1:0). Карпук, 90+3 (2:0).

Судья: Сединкин (Омск).

2 сентября. Ульяновск. Стадион «Труд».