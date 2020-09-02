Кубок России. «Коломна» уступила «Родине», «Волга» победила «КАМАЗ»
19:07
Завершились еще два матча 1/64 финала Кубка России.
Московская «Родина» на выезде обыграла «Коломну» (3:2). «Волга» (Ульяновск) дома победила «КАМАЗ» — 2:0.
Кубок России
1/64 финала
«Коломна» — «Родина» (Москва) — 2:3 (1:0)
Голы: Артемчук, 31 — с пенальти (1:0). Мальцев, 65 (1:1). Дубников, 74 (1:2). Мальцев, 83 (1:3). Юдинцев, 88 — в свои ворота (2:3).
Судья: Исаев (Великие Луки).
2 сентября. Коломна. Стадион «Труд».
«Волга» (Ульяновск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 2:0 (1:0)
Голы: Карпухин, 15 (1:0). Карпук, 90+3 (2:0).
Судья: Сединкин (Омск).
2 сентября. Ульяновск. Стадион «Труд».