FONBET Кубок России: смотреть прямую трансляцию матчей 2 августа
В среду, 2 августа, состоятся матчи 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России. В Москве пройдут две встречи: «Родина Медиа» сыграет с «Динамо Вологда» и 2Drots примет «Сахалин».
Начало первого матча — в 16.30 по московскому времени, второго — 19.30 мск.
Онлайн-трансляция первого раунда пути регионов будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Видеотрансляция этих игр пройдет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также в сервисе Кинопоиск. Остальные игры можно посмотреть на сайте matchtv.ru.
Расписание матчей первого раунда пути регионов
2 августа, среда
10.00. «Дальнереченск» — «Иркутск»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
13.00. «Строгино» — «Знамя Труда»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
14.30. «Темп» — «Динамо-Барнаул»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
16.30. «Родина Медиа» — «Динамо Вологда»
Видеотрансляция на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и Кинопоиске.
17.00. «Ильпар» — «Торпедо-Миасс»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
17.00. «Пионер» — «Дружба» (Майкоп)
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
17.00. «Динамо Киров» — «Композит»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
17.00. «Тверь» — «Электрон»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
17.30. «СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
17.30. «Атом» — «Спартак Тамбов»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
18.00. «Коломна» — «Квант»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
18.00. «Носта» — «Уралец-ТС»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
18.30. ФШМ — «Пересвет»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
19.00. «Университет» — «Оргэнергострой»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
19.00. «Кировец-Восхождение» — «Динамо Санкт-Петербург»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
19.00. «Псков» — «Луки-Энергия»
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
19.30. 2Drots — «Сахалин»
Видеотрансляция на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и Кинопоиске.