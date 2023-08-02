Сперцяна дисквалифицировали на два матча FONBET Кубка России за грубый фол на Зиньковском

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на два матча за грубый фол на хавбеке «Спартака» Антоне Зиньковском в матче 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против красно-белых (1:2).

Сперцян ударил Зиньковского на 44-й минуте встречи прямой ногой в голеностоп и получил красную карточку.

«Мы приняли решение дисквалифицировать Сперцяна за серьезное нарушение игры на два матча Кубка России», — заявил Григорьянц на брифинге после заседания КДК.

Из-за дисквалификации Сперцян пропустит матчи «Краснодара» в Кубке страны против «Динамо» (9 августа) и «Пари НН» (29 сентября).