17:05 | Футбол — Олимп - Кубок России

Кубковый матч "Арсенала" и "Оренбурга" пройдет на нейтральном поле

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Матч четвертьфинала Олимп-Кубка России между "Арсеналом" и "Оренбургом" пройдет на нейтральном поле, сообщает официальный сайт тульской команды.

– Решением комиссии РФС по допуску футбольных полей газон Центрального стадиона "Арсенал" не допущен к матчу 1/4 финала Кубка России с "Оренбургом".

О месте проведения матча будет сообщено дополнительно – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".

Все об Олимп-Кубке России – здесь

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/match-kubka-rossii-s-orenburgom-sostoitsya-na-neytralnom-pole/

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