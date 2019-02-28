Кубковый матч "Арсенала" и "Оренбурга" пройдет на нейтральном поле

Матч четвертьфинала Олимп-Кубка России между "Арсеналом" и "Оренбургом" пройдет на нейтральном поле, сообщает официальный сайт тульской команды.
– Решением комиссии РФС по допуску футбольных полей газон Центрального стадиона "Арсенал" не допущен к матчу 1/4 финала Кубка России с "Оренбургом".
О месте проведения матча будет сообщено дополнительно – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".
Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/match-kubka-rossii-s-orenburgom-sostoitsya-na-neytralnom-pole/
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