Кубковый матч "Арсенала" и "Оренбурга" пройдет на нейтральном поле

Матч четвертьфинала Олимп-Кубка России между "Арсеналом" и "Оренбургом" пройдет на нейтральном поле, сообщает официальный сайт тульской команды.

– Решением комиссии РФС по допуску футбольных полей газон Центрального стадиона "Арсенал" не допущен к матчу 1/4 финала Кубка России с "Оренбургом".

О месте проведения матча будет сообщено дополнительно – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".

Все об Олимп-Кубке России – здесь