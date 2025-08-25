«Крылья Советов» — «Динамо»: дата и время начала матча Кубка России

«Крылья Советов» и московское «Динамо» встретятся в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 27 августа. Игра пройдет на «Самара Арене», начало — в 16.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 августа 2025, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча самарцев и динамовцев. Основные события игры «Крылья Советов» — «Динамо» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу самарцев и москвичей покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Команды выступают в группе В. В двух турах «Крылья Советов» победили «Краснодар» со счетом 2:1 и проиграли «Сочи» (1:1, 3:5 по пенальти), а «Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) и уступило «Краснодару» (0:4).