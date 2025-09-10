«Кристалл-МЭЗТ» — «Спартак» Тамбов: трансляция матча Кубка России онлайн
«Кристалл-МЭЗТ» и «Спартак» Тамбов сыграют в Кубке России 10 сентября
«Кристалл-МЭЗТ» и «Спартак» Тамбов сыграют в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в среду, 10 сентября. Игра состоится на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Кристалл-МЭЗТ» — «Спартак» Тамбов можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за матчем можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.
Кубок России сезона 2025/2026 проходит с 29 июля по 24 мая.
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