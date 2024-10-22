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Сегодня, 21:15

«Краснодар» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Краснодар» сыграет с «Пари НН» в Кубке России 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Федор Смолов (ФК «Краснодар»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» встретится с «Пари НН» в рамках группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 23 октября. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре и начнется в 21.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — «Пари НН» можно в матч центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники в Кубке страны встречались шесть раз. Счет 4-2 в пользу краснодарского клуба.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
23 окт, 21:15. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари Нижний Новгород

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
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