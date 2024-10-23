«Краснодар» проведет матч с «Пари НН» в пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 23 октября. Игра состоится на «Арене Краснодар», стартовый свисток — в 21.15 по московскому времени.

Транслировать встречу «Краснодар» — «Пари НН» в прямом эфире будут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также встречи из эфира федерального канала доступны на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Отслеживать ключевые события игры «Краснодар» — «Пари НН» можно в матч-центре на нашем сайте.

«Краснодар» и «Пари НН» выступают в группе С вместе с ЦСКА и «Ахматом». «Быки» набрали 9 очков и перед финальным туром делят с грозненцами 2-е место, которое позволяет попасть в плей-офф верхней сетки. Нижегородцы набрали одно очко и досрочно лишились шансов на выход из группы.