Зазвонкин: «Очень приятно, что в дебютном матче забил именно «Спартаку»

Полузащитник «Динамо» Иван Зазвонкин прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:0).

«Победа над «Спартаком» 3:0 всегда очень приятна, особенно после того матча, когда они нас обыграли 4:1. Достойный реванш, некая месть. Не дали ничего создать, полностью держали преимущество. Мой гол — никаких эмоций не было, я играл на команду. Очень приятно, что забил именно «Спартаку» в дебютном матче. Но чтобы прям вау — это надо забить победный гол», — сказал Зазвонкин «СЭ».

«Динамо» набрало восемь очков и занимает второе место в группе D. У «Спартака» осталось 12 очков — ранее он досрочно вышел в следующий этап турнира.