«Краснодар» — «Крылья Советов»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.45
«Краснодар» и «Крылья Советов» встретятся в матче Кубка России
«Краснодар» и «Крылья Советов» встретятся в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 29 июля. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «быков» с самарцами. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Крылья Советов» можно также в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.
«Краснодар» и «Крылья Советов» выступают в группе В с «Сочи» и московским «Динамо».
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