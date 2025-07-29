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«Краснодар» — «Крылья Советов»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.45

«Краснодар» и «Крылья Советов» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Краснодар» и «Крылья Советов» встретятся в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 29 июля. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
29 июля 2025, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:2
Крылья Советов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «быков» с самарцами. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Крылья Советов» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;.«Краснодар» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча Кубка

«Краснодар» и «Крылья Советов» выступают в группе В с «Сочи» и московским «Динамо».

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