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Гимн FONBET Кубка России по футболу — на матчах с нового сезона

Композиция, созданная музыкантом и продюсером Максимом Фадеевым, будет звучать перед матчами FONBET Кубка России.

Впервые официальный гимн FONBET Кубка России был представлен 1 июня на стадионе «Лужники» перед суперфиналом ЦСКА — «Ростов».

Подробная информация о схеме проведения турнира — на специальной странице FONBET Кубка России.

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