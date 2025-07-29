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Гимн FONBET Кубка России по футболу — на матчах с нового сезона

Композиция, созданная музыкантом и продюсером Максимом Фадеевым, будет звучать перед матчами FONBET Кубка России. Впервые официальный гимн FONBET Кубка России был представлен 1 июня на стадионе «Лужники» перед суперфиналом ЦСКА — «Ростов». Подробная информация о схеме проведения турнира — на специальной странице FONBET Кубка России. Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита