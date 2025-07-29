«Динамо» — «Сочи»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.00 мск

«Динамо» Москва и «Сочи» встретятся в матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 29 июля. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

29 июля 2025, 18:30. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Москва — «Сочи» можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

«Динамо» и «Сочи» выступают в группе В с «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Команды с первого и второго места выйдут в плей-офф пути РПЛ, команда с третьего места попадет в путь регионов.