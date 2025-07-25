«Краснодар» — «Крылья Советов»: дата и время начала матча Кубка России

Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» пройдет во вторник, 29 июля. Игра состоится на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

29 июля 2025, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)

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«Краснодар» и «Крылья Советов» выступают в группе В вместе с «Динамо» и «Сочи». В сезоне-2024/25 «быки» дошли до второго этапа четвертьфиналов Пути регионов, где проиграли «Ахмату» (1:2). Самарцы не смогли выйти из группы Пути РПЛ, набрав 2 очка в 6 матчах.