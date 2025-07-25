«Динамо» — «Сочи»: дата и время начала матча Кубка России

«Динамо» и «Сочи» сыграют в 1-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 29 июля. Встреча состоится на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

29 июля 2025, 18:30. ВТБ Арена (Москва)

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«Динамо» и «Сочи» выступают в группе В вместе с «Краснодаром» и «Крыльями Советов». В сезоне-2024/25 динамовцы дошли до второго этапа полуфиналов Пути регионов, где проиграли «Спартаку» (1:2). Сочинцы вылетели в четвертьфинале Пути регионов, уступив махачкалинскому «Динамо» (1:1, пенальти — 3:4).