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25 июля 2025, 12:30

«Динамо» — «Сочи»: дата и время начала матча Кубка России

«Динамо» и «Сочи» сыграют в Кубке России 29 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Динамо» и «Сочи» сыграют в 1-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 29 июля. Встреча состоится на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
29 июля 2025, 18:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:2
Сочи

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Сочи» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о Кубке России доступны в специальном разделе на нашем сайте.

«Динамо» и «Сочи» выступают в группе В вместе с «Краснодаром» и «Крыльями Советов». В сезоне-2024/25 динамовцы дошли до второго этапа полуфиналов Пути регионов, где проиграли «Спартаку» (1:2). Сочинцы вылетели в четвертьфинале Пути регионов, уступив махачкалинскому «Динамо» (1:1, пенальти — 3:4).

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