«Акрон» — «Балтика»: дата и время начала матча Кубка России

«Акрон» и «Балтика» сыграют в 1-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 29 июля. Матч на «Самара Арене» в начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

29 июля 2025, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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«Акрон» и «Балтика» выступают в группе D вместе с ЦСКА и «Локомотивом». В сезоне-2024/25 тольяттинцы дошли до второго этапа четвертьфиналов Пути регионов, где проиграли «Спартаку» (2:3). Калининградцы вылетели в шестом отборочном раунде после поражения «Уралу» (0:1).