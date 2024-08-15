«Краснодар» победил «Ахмат» в Кубке России, Жиров забил автогол на 87-й минуте

«Краснодар» дома обыграл «Ахмат» в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

На 87-й минуте защитник грозненцев Александр Жиров забил гол в свои ворота. На 57-й минуте из-за офсайда был отменен гол Данилы Козлова.

«Краснодар» одержал вторую победу и возглавил группу C — 6 очков. «Ахмат» с 3 очками — на второй строчке.

28 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Пари НН» в третьем туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Ахмат» 27-го примет ЦСКА.