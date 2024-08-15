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«Краснодар» победил «Ахмат» в Кубке России, Жиров забил автогол на 87-й минуте

Руслан Минаев
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Никита Кривцов.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» дома обыграл «Ахмат» в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

На 87-й минуте защитник грозненцев Александр Жиров забил гол в свои ворота. На 57-й минуте из-за офсайда был отменен гол Данилы Козлова.

«Краснодар» одержал вторую победу и возглавил группу C — 6 очков. «Ахмат» с 3 очками — на второй строчке.

28 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Пари НН» в третьем туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Ахмат» 27-го примет ЦСКА.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
15 авг, 20:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Ахмат
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
3
27
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