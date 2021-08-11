«Красава» блогера Савина не смог выйти в групповую стадию БЕТСИТИ Кубка России по футболу
21:04
«Красава» из Одинцово уступил брянскому «Динамо» (1:2) в матче 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве.
Клуб «Красава» создан блогером и экс-футболистом «Крыльев Советов» Евгением Савиным.
Брянское «Динамо» вышло в 1/32 финала турнира (групповая стадия Кубка).
БЕТСИТИ Кубок России
1/64 финала
«Красава» (Одинцово) — «Динамо Бр» (Брянск) — 1:2 (0:1)
Голы: Новиков, 45+2 (0:1). Кашаев, 65 (0:2). Крючков, 90 — с пенальти (1:2).
11 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
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