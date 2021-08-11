Гол 39-летнего Павлюченко помог «Знамени» выйти в групповую стадию БЕТСИТИ Кубка России по футболу

«Знамя» из Ногинска одержало победу над «Пересветом» (2:0) в матче 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

В составе победителей отличился бывший форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко, а также защитник Александр Иващов.

15 декабря Павлюченко исполнится 40 лет.

БЕТСИТИ Кубок России

1/64 финала

«Пересвет» (Подольск) — «Знамя» (Ногинск) — 0:2 (0:1)

Голы: Павлюченко, 10 (0:1). Иващов, 82 (0:2).

Судья: Генералов (Екатеринбург).

11 августа. Домодедово. Стадион «Авангард».

В 1/32 финала (групповую стадию турнира) также вышли «Торпедо» из Владимира и «Динамо Ставрополь».

«Волна» (Нижегородская область) — «Торпедо Вл» (Владимир) — 0:2 (0:2)

Голы: Сасс, 5 (0:1). Кривцов, 15 (0:2).

Судья: Лацвиев (Шахты).

11 августа. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:1 (1:1)

Голы: Циберкин, 26 (0:1). Кучиев, 40 (1:1). Кучиев, 58 (2:1). Цканьян, 90+8 (3:1).

Удаление: Борисов (Динамо Ставрополь), 42.

11 августа. Ставрополь. Стадион «Динамо».