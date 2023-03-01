Корниленко: «Пусть Писарский празднует голы, если ему нравится, — лишь бы было побольше поводов праздновать»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, как относится к тому, что нападающий Владимир Писарский отпраздновал свой первый гол за самарскую команду с дирижерской палочкой.

«Я ничего не советую ему по этому поводу. Могу подсказать в каких-то игровых моментах, дать в неформальном разговоре взгляд со стороны. Пусть празднует, если ему нравится, — лишь бы было побольше поводов праздновать», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

Также он оценил шансы Писарского стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«Мы пока готовимся к каждой игре, у нас есть свои задачи. Пока мы хотим, чтобы он как можно быстрее окончательно вписался в игровую модель команды. С каждой игрой становится все лучше. Пусть он приносит клубу максимальную пользу своими голами в том числе», — добавил спортивный директор.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В первой части текущего сезона он сыграл 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

В дебютном матче за самарский клуб против московского «Динамо» в 1/4 финала FONBET Кубка 27-летний форвард провел на поле 77 минут и отметился одним забитым мячом.