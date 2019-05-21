Константин Генич: "Драки украшают свадьбы, а не футбол. Ари уже в другой команде!"

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился ожиданиями от финала Олимп-Кубок России, в котором встретятся "Локомотив" и "Урал". Встреча состоится завтра, 22 мая.

– Надеюсь, обойдется без драк, как два года назад в Сочи! Главное, чтобы все было по-спортивному. На мой взгляд, "Локомотив" выглядит мускулистее, чем "Урал". Тем более у того не будет Бикфалви. Но и у "Локо" есть потери – например, Фарфан. Это тоже серьезно. Думаю, увидим тяжелый, тягучий, напряженный матч. Все определят нюансы. Думаю, дело дойдет до дополнительного времени.

– Драка не украсит матч?

– Драка украшает свадьбы, а не футбол. Будем надеяться на космический футбол. Тем более Ари, который был зачинщиком, уже в другой команде! (Вячеслав Короткин)

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