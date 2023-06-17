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Сегодня, 12:51

Колыванов поделился мнением о формате проведения FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о формате проведения FONBET Кубка России.

«Тема с новым форматом Кубка России очень сложная. Из-за отсутствия еврокубков нужно было проводить матчи, помимо чемпионата. За форматом с групповым этапом было интересно следить, потому что такого никогда не было. Но даже специалисты отмечают, что можно проиграть два-три раза, но все равно пройти дальше. Мне кажется, это не соответствует формату Кубка. Мне больше нравится старый формат с двухматчевыми противостояниями. Если бы были еврокубки, то все бы отказались от нового регламента. Но все-таки сейчас ни сборная, ни клубы нигде не участвуют, поэтому можно оставить все так, как есть», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

В текущем сезоне Кубок России впервые поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и Путь регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-17-agent-maystorovicha-rasskazal-kogda-zashchitnik-dinamo-vernetsya-na-pole-posle-tyazheleyshey-travmy
Игорь Колыванов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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