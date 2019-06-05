КДК ждет заключения двух экспертных групп по делу Мирзова и Ильина к концу недели

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза назначит дату заседания по делу нападающего "Урала" Владимира Ильина и полузащитника "Арсенала" Резиуана Мирзова после получения заключений от двух экспертных групп.

В ответном матче полуфинала Олимп - Кубка России "Арсенал" – "Урал" (2:2) между Ильиным и Мирзовым произошел конфликт. В протоколе матча указано: "После окончания матча, находясь на футбольном поле, игрок команды "Арсенал" Мирзов Резиуан №19 ударил рукой в лицо игрока команды "Урал" Ильина Владимира №11 (запись судейской бригады).

Представитель команды "Арсенал" в лице начальника команды Носова П.А. требовал внести в протокол следующую информацию:

Игрок команды "Урал" Ильин Владимир №11 спровоцировал игрока команды "Арсенал" Мирзова Резиуна №19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно "чурка")".

– "Урал" и "Арсенал" сообщили нам названия организаций, от которых хотели бы получить экспертизу. По нашим данным, к концу недели мы должны получить заключения двух экспертных организаций – по одной от каждого клуба – по данному вопросу и будем назначать заседание комитета, если эти заключения будут совпадать. Если же они будут разниться, то мы направим запрос в третью экспертную организацию, – заявил глава КДК Артур Григорьянц. (Иван Торопцев)