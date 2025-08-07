Футбол
7 августа, 15:26

Хет-трик Яковлева помог «Иркутску» разгромить «Бурятию» в матче Кубка России

Павел Лопатко

«Иркутск» разгромил «Бурятию» из Улан-Удэ в гостевом матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26. Игра завершилась со счетом 8:0 в пользу иркутян.

В составе победителей голами отметились Иван Яковлев (на 3-й, 33-й и 76-й минутах), Андрей Путилов (на 7-й и 54-й минутах), Егор Перевозников (на 20-й и 35-й минутах) и Владислав Луташев (на 68-й минуте).

Во втором раунде «Иркутск» примет «Новосибирск». Матчи этой стадии турнира пройдут 19-21 августа.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
07 августа, 13:30. Центральный стадион Республики Бурятия (Улан-Удэ)
Бурятия
0:8
Иркутск

Кубок России
  • Evgeny Dedov

    Какая, важная новость

    08.08.2025

  • ёzhic8

    это просто позор позор, что СЭ не вёл нормальную текстовую трансляцию матча ни составов, ни авторов голов... хорошо хоть тут написали

    07.08.2025

