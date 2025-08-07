Хет-трик Яковлева помог «Иркутску» разгромить «Бурятию» в матче Кубка России

«Иркутск» разгромил «Бурятию» из Улан-Удэ в гостевом матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26. Игра завершилась со счетом 8:0 в пользу иркутян.

В составе победителей голами отметились Иван Яковлев (на 3-й, 33-й и 76-й минутах), Андрей Путилов (на 7-й и 54-й минутах), Егор Перевозников (на 20-й и 35-й минутах) и Владислав Луташев (на 68-й минуте).

Во втором раунде «Иркутск» примет «Новосибирск». Матчи этой стадии турнира пройдут 19-21 августа.