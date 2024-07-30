Карпин рассказал, что у «Ростова» отсутствует план на матч с «Зенитом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после гостевого поражения от «Локомотива» (0:1) ответил на вопросы журналистов.
— Является ли Голенков одним из лучших нападающих в России?
— Пока нет.
— Чего не хватает?
— Всего.
— Кубок — второстепенный турнир для «Ростова»?
— У нас задача выступать и там, и там хорошо.
— У вас полностью сменилась вратарская линия, но вы не отошли от схемы начинать через вратаря атаки.
— Пытаемся.
— Вы стали сильнее в этом компоненте после смены вратарской линии?
— Пока нет.
— Песьяков с точки зрения начала атак был лучше, чем остальные?
— Сто процентов.
— Смогут ли дотянуть до его уровня?
— Посмотрим.
— Как может измениться игра Миранчука в МЛС?
— Без понятия.
— Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?
— Надо сдерживать не его, а «Зенит».
— Но он лучший игрок.
— И что? Забыть про остальных? Надо сдерживать «Зенит».
— Как?
— Увидете.
— План есть?
— Нет, его нет. Мы его не будем придерживаться.
Встреча между «Зенитом» и «Ростовом» в 3-м туре РПЛ состоится 3 августа на стадионе «Газпром Арена».