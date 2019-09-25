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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«КАМАЗ» сыграет в зеленом, «Спартак» — в белом

17:10

Стала известна форма «КАМАЗа» и «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России. Челнинцы сыграют в зеленых футболках и белых шортах, столичный клуб — в белых футболках и красных шортах.

Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится сегодня, начало — в 18.30 по московскому времени.

Трансляция матча «КАМАЗ» — «Спартак»

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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