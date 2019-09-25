Стала известна форма «КАМАЗа» и «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России. Челнинцы сыграют в зеленых футболках и белых шортах, столичный клуб — в белых футболках и красных шортах.

Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится сегодня, начало — в 18.30 по московскому времени.

Состоялось предматчевое совещание с участием инспектора матча, представителей команд и специальных служб.



Наша команда сегодня сыграет в зелёном комплекте игровой формы, гости в белом.



Начало матча — 18.30!

#КАМАЗСпартак pic.twitter.com/T74BVmGxJ5 — ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) September 25, 2019

Трансляция матча «КАМАЗ» — «Спартак»