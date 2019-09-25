«КАМАЗ» сыграет в зеленом, «Спартак» — в белом
Стала известна форма «КАМАЗа» и «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России. Челнинцы сыграют в зеленых футболках и белых шортах, столичный клуб — в белых футболках и красных шортах.
Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится сегодня, начало — в 18.30 по московскому времени.
Состоялось предматчевое совещание с участием инспектора матча, представителей команд и специальных служб.— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) September 25, 2019
Наша команда сегодня сыграет в зелёном комплекте игровой формы, гости в белом.
Начало матча — 18.30!
#КАМАЗСпартак pic.twitter.com/T74BVmGxJ5
? Наша форма на кубковый матч #КАМАЗСпартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 25, 2019
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? Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени!
?#КубокРоссии #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/5AIdnlVbV3
Трансляция матча «КАМАЗ» — «Спартак»