«Калуга» и «Кубань-Холдинг» пробились в 1/128 финала Кубка России

Состоялись матчи 1/256 финала Кубка России.

«Калуга» обыграла «Смоленск» (3:2). «Кубань-Холдинг» на выезде победил «Форте» (1:0). В 1/128 финала «Калуга» сыграет с курским «Авангардом». «Кубань-Холдинг» будет противостоять ростовскому СКА.

Кубок России

1/256 финала

«Калуга» — «Смоленск» — 3:2 (2:1)

Судья: Вертков (Москва).

5 августа. Калуга. Стадион «Спутник».

«Форте» (Таганрог) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 0:1 (0:0)

Судья: Шафеев (Волгоград).

5 августа. Таганрог. Стадион «Форте Арена».