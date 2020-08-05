«Калуга» и «Кубань-Холдинг» пробились в 1/128 финала Кубка России
20:59
Состоялись матчи 1/256 финала Кубка России.
«Калуга» обыграла «Смоленск» (3:2). «Кубань-Холдинг» на выезде победил «Форте» (1:0). В 1/128 финала «Калуга» сыграет с курским «Авангардом». «Кубань-Холдинг» будет противостоять ростовскому СКА.
Кубок России
1/256 финала
«Калуга» — «Смоленск» — 3:2 (2:1)
Судья: Вертков (Москва).
5 августа. Калуга. Стадион «Спутник».
«Форте» (Таганрог) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 0:1 (0:0)
Судья: Шафеев (Волгоград).
5 августа. Таганрог. Стадион «Форте Арена».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...